Ізюмському районі слідчі повідомили жінці про підозру в колабораційній діяльності

31-річна мешканка району добровільно взяла участь в організації та проведені незаконних виборів та зайняла посаду голови «Бригадировского сельского поселения».

Жінка контролювала та надавала своїм працівникам вказівки на складання списків неповнолітніх дітей, осіб з інвалідністю та громадян віком від 80 років, які мешкають на тимчасово окупованій території селища Липчанівка.

Отримувала та роздавала мешканцям села гуманітарну допомогу рф, одержувала в окупаційній адміністрації пальне для виконання своїх повноважень.

Також зловмисниця на початку липня зухвало зірвала прапор України з будівлі клубу і кинула його на землю, на будівлю повісили прапор рф.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

23 листопада слідчі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости