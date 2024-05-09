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В Индии арестовали вербовщиков, отправлявших индусов воевать против Украины

В Индии арестовали вербовщиков, отправлявших индусов воевать против Украины

Центральное бюро расследований Индии объявило о взятии под арест лиц, обманом отправлявших местных мужчин на войну в Украину воевать в составе войск рф.

Речь идет о преступной группировке из четырех человек. В его состав входят переводчик, два ключевых "вербовщика" и лицо, которое помогало с визовыми документами и авиабилетами.

Преступники завлекали мужчин в россию высокими зарплатами, а когда они прибывали на территорию рф их там заставляли участвовать в боевых действиях. На сегодняшний день точно известно о 35 таких случаях.

Правоохранители сообщили, что также продолжается расследование и в отношении других лиц, вероятно, участвовавших в этих противоправных действиях.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/35612

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