Обстріли Куп’янського району: троє поранених

Протягом доби ударів по Харкову не зафіксовано. Але знову під постійними артилерійськими обстрілами Вовчанськ, прикордонні села Харківського району, Куп‘янськ та Купянський район.

У Куп’янському районі рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях, гаражах, пошкоджені більше 10 автомобілів.

У Вовчанській громаді є пошкодження олійного підприємства.

За добу медики госпіталізували чоловіка 68 років та жінку 81 років, які отримали поранення після обстрілів у Куп‘янську. 50-річний чоловік отримав вибухову травму у Ківшарівці, також госпіталізований до лікарні.

Агентство Телевидения Новости