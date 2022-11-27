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Приватні будинки та олійне підприємство: за добу рятувальники ліквідували 5 пожеж після обстрілів

Приватні будинки та олійне підприємство: за добу рятувальники ліквідували 5 пожеж після обстрілів

За добу з 26 по 27 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж; 5 з них спричинені ворожими обстрілами;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

7 – інші виїзди.

3 пожежі від влучання ворожих снарядів трапились на території Куп’янської громади. Горіли гаражі, автомобілі, мотоцикли, приватний будинок та інші об’єкти. По одній з пожеж, спричинених ворогом, трапилось у Вовчанській та Курилівській громадах. Горіли відповідно об’єкт агропромислового комплексу та приватний гараж.

Об 11:00 рятувальники тієї ж 44-ї частини ДСНС виїздили на обстеження територій після завершення обстрілів у м. Куп’янську. В цьому випадку пожеж не трапилось, проте постраждали 2 особи, а також 1 житлова 9-типоверхівка та приватне домоволодіння.

З причини не пов’язаної військовими діями о 19:20 сталась пожежа у селі Писарівка Золочівської громади, яка забрала життя 86-річної жінки. Її тіло знайшли рятувальники 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини під час пожежогасіння. Горів будинок загиблої на площі 100 кв. метрів. О 23:10 вогонь вдалось приборкати.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 223 вибухонебезпечні предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної  і технічної води.

Агентство Телевидения Новости

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