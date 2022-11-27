Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:30
Просмотров: 110

П’ятеро постраждалих, один загиблий: ДТП на кільцевій дорозі у Харкові

П’ятеро постраждалих, один загиблий: ДТП на кільцевій дорозі у Харкові

О 15:53 на харківській кільцевій сталася ДТП за участю мікроавтобусу Volkswagen та легковика Ford Sierra.

В результаті зіткнення постраждали 5 осіб, що перебували у  мікроавтобусі. Водій Ford загинув. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення деблокували тіло загиблого за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 