П’ятеро постраждалих, один загиблий: ДТП на кільцевій дорозі у Харкові

О 15:53 на харківській кільцевій сталася ДТП за участю мікроавтобусу Volkswagen та легковика Ford Sierra.

В результаті зіткнення постраждали 5 осіб, що перебували у мікроавтобусі. Водій Ford загинув. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення деблокували тіло загиблого за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту.

Агентство Телевидения Новости