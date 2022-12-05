Харківські комунальники відновлюють освітлення у садах, парках та скверах

«Міськсвітло» продовжує роботи з відновлення та ремонту кабельних мереж у садах, парках та скверах, ліквідує аварії та відновлює освітлення на території приватного сектора та у мікрорайонах «Горизонт», Шишківка, П’ятихатки та ін. Робітники підприємства замінюють пошкоджені опори та кронують дерева в охоронній зоні повітряних мереж.

Крім того, спільно з ДСНС підключають мережі до пунктів обігріву та підготували аварійне живлення для роботи структурних підрозділів підприємства.

Всього з 24 лютого по 30 листопада було усунуто понад 2,9 тис. аварій на мережах зовнішнього освітлення, замінено 77 пошкоджених опор, відновлено роботу 841,2 км мереж освітлення, здійснено ремонт 734 виконавчих пунктів, поновлено роботу освітлення на 539 вулицях.

Також виконано заходи щодо спільного відновлення мереж життєзабезпечення міста, вивезення пошкоджених автомобілів, відключення, згідно з розпорядженням, МАФів від електропостачання та сумісні заходи з ДСНС по демонтажу мереж з подальшим відновленням.

Агентство Телевидения Новости