Через обстріл РФ є влучання по енергоінфраструктурі –Укренерго

У компанії «Укренерго» повідомили, що в результаті сьогоднішньої атаки військ РФ є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури.

«Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. Диспетчери «Укренерго» працюють над утриманням балансу в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

Перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що пошкоджено два інфраструктурних об’єкти на Одещині. За його словами, одна людина госпіталізована.

Одеська мерія у телеграмі повідомила, що в місті знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, відсутнє водопостачання. Всі міські котельні зупинені. Можливі перебої із зв’язком. Через знеструмлення частини міста роботу громадського електричного транспорту призупинено.

Раніше сьогодні повідомлялося про превентивне вимкнення електроенергії на Сумщині. У деяких регіонах влада також попереджала про можливі перебої.

Агентство Телевидения Новости