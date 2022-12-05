Відсьогодні комендантська година на Харківщині триватиме з 23:00 до 05:00 ранку

Рішення про зміну часу дії комендантської годтини ухвалили у відповідь на чисельні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність та працівників транспортної сфери. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Завдяки нашим Збройним Силам України, які відігнали ворога, в місто Харків та громади області поступово повертаються місцеві жителі, навіть попри те, що нас чекає дуже складна зима. Відповідно, зростає необхідність в більш тривалій роботі продуктових мереж, сфери обслуговування. Тож реагуємо на потребу», – зазначив Олег Синєгубов.

Він також зауважив, що це рішення погодили із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години.

Умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Агентство Телевидения Новости