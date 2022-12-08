Наслідки повномасштабного вторгнення рф для екології Харківщини: сума завданої шкоди сягає вже понад 100 млрд грн

Воєнні дії, які веде рф, завдають непоправної шкоди навколишньому природному середовищу. Повномасштабне російське вторгнення в Україну створило численні наслідки для екології.

Війна принесла погіршення стану екології. Внаслідок обстрілів і пожеж руйнується ґрунтовий і рослинний покрив, гинуть тварини, забруднюються повітря та води, руйнуються ландшафти, горить ліс, а землі засмічуються рештками знищеної військової техніки, паливно-мастильними матеріалами.

Збитки, завдані збройною агресією російських загарбників на території Харківської області, складають вже понад 100 млрд грн.

Розпочаті кримінальні провадження за фактами спричинення шкоди екології внаслідок обстрілів та бомбардування військовослужбовцями зс рф.

Також продовжується ефективна робота з викриття в екологічній сфері колаборантів і зрадників. Так, вже 6 «лісникам», призначеним окупаційною адміністрацією, повідомлено про підозру.

Протидія правопорушенням в екологічній сфері, пов’язаним зі збройною агресією рф проти України, є одним з пріоритетів сьогодення. Однак інші проблемні напрямки у сфері охорони довкілля також не залишаються поза увагою прокуратури.

Зокрема, проводиться ефективна робота на напрямку боротьби з незаконними порубками лісу, рибним промислом, видобутком корисних копалин та протидії забрудненню навколишнього природного середовища.

Так, у кримінальних провадженнях в екологічній сфері, розпочатих упродовж поточного року, сума шкоди складає 966 млн грн. Наразі до суду направлено 46 обвинувальних актів стосовно 54 осіб.

Агентство Телевидения Новости