СБУ дісталася й до харківських храмів МП

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області. Про це повідомив речник УСБУ в Харківвській області Владислав Абдула

Зокрема йдеться про об’єкти Харківської єпархії:

• Свято-Покровський чоловічий монастир;

• Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

• Свято-Казанський храм;

• Храм ікони «Взискання загиблих»;

• Свято-Успенський храм;

• Свято-Петро-Павлівський храм;

• Свято-Миколаївський храм;

• Свято-Валентинівський храм;

• Ольгінський храм;

• Храм цариці Тамари;

• Свято-Архангело-Михайлівський храм;

• Храм Георгія Переможця;

• Свято-Володимирський храм;

• а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Заходи проводяться спільно з Національною гвардією та Державною прикордонною службою України – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду.

Нагадаємо, такі заходи пройшли у більшості областей України, були зафіксовані випадки агитації представниками МП в Україні виправдовування агресії рф, розповсюдження агитації за кремль.

Агентство Телевидения Новости