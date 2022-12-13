Рівень злочинності в Україні знизився на 13% – Клименко

Рівень злочинності у нашій державі з початком регулярних відключень світла внаслідок російських обстрілів знизився на 13%, оскільки збільшилася кількість поліцейських на вулицях.

Про це заявив начальник Нацполіції Ігор Клименко, відповідаючи на запитання, наскільки змінилася криміногенна ситуація під час блекауту, пише Укрінформ.

«Більше темряви, але більше поліцейських на вулицях. Рівень злочинності по Україні на сьогоднішній день у нас знизився на 13%, а якраз в час блекауту – середа-четвер – рівень злочинності знизився на 16%. Присутність поліцейських, взаємодія з населенням і об’єднання громад, воно дало свій результат», – уточнив чиновник.

Клименко зазначив, що в НПУ розуміють, що попереду у них дуже багато викликів, і завданням Нацполіції є зберегти саме безпечну країну в плані криміногенної ситуації.

«Це стосується і шахрайства, яке зросло в нашій державі з початку бойових дій, це стосується і майнових крадіжок, квартирних. Ми ж розуміємо, скільки людей покинуло свої домівки і скільки у нас було заяв про те, що ці домівки розбиті ворогом. У тій же Харківській або Херсонській області. Або пограбовано ворогом», – сказав він.

Глава НПУ також заявив, що поліцейські під час воєнного часу достатньо жорстко розмовляли з криміналом, і здебільшого кримінал їх почув і трохи заспокоївся. «Ми контролюємо всі наші місцеві угруповання, які були до війни, щоб вони не підняли голову. В першу чергу, я маю на увазі організовану злочинність, яка представляє небезпеку для наших громадян і для нашої країни», – поінформував чиновник.

Відповідаючи на запитання, чи була на захоплених росією територіях організована злочинність, яка приєдналася до росіян, Клименко уточнив, що це поліція з часом встановить. «Але, як правило, ні. Це була така дрібна злочинність, яка у будь-якому суспільстві має місце», – зазначив він.

Агентство Телевидения Новости