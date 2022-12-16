Росія може готувати новий наступ на Україну і спробувати захопити Київ: в ISW оцінили, чи є шанси в агресора на прорив

Росія може готуватися до нового нападу та спроби захопити Київ у 2023 році. Проте атака з території Білорусі не є неминучою і її успіх оцінюють як малоймовірний.

Про це заявили у звіті Інституту вивчення війни. Зазначається, що високопосадовці все частіше попереджають, що російські сили можуть знову піти на Київ.

Так, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські сили можуть спробувати атакувати Україну з території Білорусі в період із січня по березень 2023 року.

За його словами, немає сумнівів, що російські сили здійснять ще одну атаку на Київ. Дотримується думки, що взимку 2023 року РФ знову намагатиметься наступати, і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В ISW зазначили, що частини 1-ї гвардійської танкової армії — в принципі, “найелітніше” важке з’єднання російських збройних сил, яке може скласти ядро ударного угруповання, — за повідомленнями, проходять підготовку в Білорусі станом на 15 грудня.

Однак усі маневрені частини 1-ї гвардійської танкової армії зазнали великих втрат під Харковом, Сумами та на сході Київської області, що ставить під сумнів її “елітний” статус та ефективну бойову міць навіть після відновлення мобілізованими.

“Украй малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову атакують із Білорусі. Вкрай малоймовірно, що російські війська будуть успішнішими в нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року”, – запевнили в Інституті вивчення війни.

В ISW нагадали, що російські сили не змогли закріпити свої успіхи і втратили понад 70 000 квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з-під Києва.

У Бахмуті, який став епіцентром боїв, окупанти просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу, зосередивши свої основні зусилля.

“Росія не досягла переваги в повітрі і значною мірою вичерпала свій арсенал високоточної зброї”, – підкреслили експерти.

Українські сили, зі свого боку, підготували значну оборону на півночі України та нині краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року. Місцевість поблизу білорусько-українського кордону зовсім не сприяє маневровій війні.

Агентство Телевидения Новости