Німеччина надасть Укренерго 32,5 млн евро

Уряд Німеччини через Кредитну установу з відновлення (KfW) надасть НЕК “Укренерго” EUR32,5 млн для відновлення восьми високовольтних підстанцій на півдні та заході України, повідомила компанія.

Згідно з її повідомленням у Facebook у п’ятницю, відповідні угоди з KfW підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та голова правління НЕК Володимир Кудрицький. Це вже третій проєкт НЕК із державним банком Німеччини KfW, через який її уряд здійснює фінансову підтримку “Укренерго”.

“Ці кошти вже найближчим часом працюватимуть на користь українських споживачів: на підстанціях буде встановлено обладнання, яке дасть змогу керувати їхньою роботою дистанційно з центрального диспетчерського пункту. Відновлені підстанції будуть автоматизованими, потребуватимуть мінімуму персоналу, відповідатимуть вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі”, – пояснило “Укренерго”.

Компанія висловила щиру подяку європейським партнерам за своєчасну допомогу, дуже необхідну сьогодні.

Зі свого боку, міністерство фінансів на своєму сайті зазначило, що його очільник під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузен підписав гарантійну угоду в рамках нового проєкту “Підвищення ефективності передавання електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ” з KfW, а керівник “Укренерго” – кредитну угоду з KfW на EUR32,5 млн за цим проєктом.

У рамках зустрічі також було підписано угоди про відтермінування боргу між урядом України та KfW, зазначив Мінфін.

Згідно з його повідомленням, досягнуто домовленості про перенесення погашення боргу України за залученими кредитами KfW у рамках чотирьох чинних проєктів із 2022-2023 на 2027-2031 роки.

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