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Незважаючи на обстріли, у Харкові ремонтують постраждалі школи та будинки

Незважаючи на обстріли, у Харкові ремонтують постраждалі школи та будинки

В Основ’янському районі тривають роботи з ремонту школи №7, будівля якої зазнала значних руйнувань унаслідок ворожих обстрілів.

Майстри КП “Харківспецбуд” уже замінили 650 кв.м кроквяного каркасу даху та відновили 80% металевої покрівлі. Комунальники продовжують консервувати будівлю на зимовий період.

У Немишлянському районі тривають роботи з відновлення житлового фонду, який було зруйновано під час ворожих обстрілів.

Зокрема, у житловому будинку по вул. Танкопія фахівці виконують монтаж несучих конструкцій та відновлюють стіни фасаду. Також тривають роботи з улаштування опалубки для заливки плити перекриття між 3-4 поверхами. Роботи проводяться працівниками АТ “ТрестЖитлобуд-1”.

Агентство Телевидения Новости

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