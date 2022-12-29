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Козача Лопань: харківські волонтери відвідали місцевих пенсіонерів

Козача Лопань: харківські волонтери відвідали місцевих пенсіонерів

Три кілометри від кордону: харківські волонтери вчергове відвідали деокуповану Козачу Лопань.

Цього разу привітали пенсіонерів, які сьогодні мешкають в населеному пункті з прийдешніми святами. Серед літніх людей, які не виїжджали з селища, є й такі, що не можуть підвестися з ліжка. Усі отримали продуктові набори.

За словами волонтерів, в селищі сьогодні панує атмосфера єдності: усі один за одним дивляться та допомагають.

Джерело: БФ «Слобожанська Варта».


Агентство Телевидения Новости

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