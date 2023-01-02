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У Харкові поліцейські оперативно розшукали 9-річну дівчинку

У Харкові поліцейські оперативно розшукали 9-річну дівчинку

Дитина пішла на тренування та не повернулась. Як з’ясувалось, заняття перенесли й дівчина вирішила прогулятися. Жодних протиправних дій відносно неї скоєно не було.

2 січня о 16:10 зі служби 102 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про зникнення 9-річної дитини.

На пошуки зниклої був негайно орієнтований весь особовий склад райуправління поліції.

Вже за годину працівники сектору ювенальної превенції встановили місцезнаходження малолітньої.

Дівчину повернули батькам. Працівники поліції провели з малолітньою та батьками профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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