Жінці, яка обвинувачується у передачі ворогу координат ЗСУ та критичної інфраструктури Харкова, отримала можливість вийти під заставу

Ухвалою Дзержинського райсуду міста Харкова від 22 грудня 2022 року, Дар’ї Кригіной змінено запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 496,2 тис. грн. Про це стало відомо з судового реєстру, пише Харківський антикорупційний центр.

Нагадаємо, в квітні минулого року СБУ затримала 29-річну Дар’ю Кригіну, яку підозрюють в співпраці зі спецслужбами росії.

“29-річна українка прибула до Харківської області з тимчасово окупованої території України. За завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України”, — тоді було сказано в повідомленні правоохоронних органів.

За даними СБУ, жінка передала координати і допомогла армії рф скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах та житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок вказаних ракетних обстрілів є загиблі та поранені.

Під час обшуку, у Кригіної знайшли 134,05 тис. євро, 216,85 тис. дол. та 730,65 тис. рублів.

Зараз в судовому реєстрі більшість ухвал, які стосуються Кригіної, є закритими.

Відомо, що ухвалою Дзержинського районного суду Харкова від 3 листопада було обрано відносно Кригіної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 1 січня 2023 року, без визначення розміру застави. В судовому засіданні 22 грудня, захисники обвинуваченої просили застосувати до неї запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з використанням засобів електронного контролю. Кригіна підтримала думку своїх захисників.

Суд приймаючи рішення, враховував, що Кригіна має родичів на тимчасово окупованої території України, до яких може виїхати з метою уникнення відповідальності. В той же час, суд прийняв до уваги, що обвинувачена перебуває під вартою тривалий проміжок часу, а саме з 21 квітня 2022 року. Тому залишив Кригіну під вартою до 19 лютого 2023 року, але з можливістю внести заставу у розмірі 496,2 тис. грн. та вийти з-під варти.

Варто зазначити, що справу Кригіної передали до суду і вона набула статусу обвинуваченої.

ХАЦ встановив, що Кригіна родом з Луганської області. В 2015 році вона закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Варто відзначити, що однокурсником Кригіної є заступник голови облради Богдан Мальований, у якого знайшли російський паспорт незадовго до початку війни.

Кригіна намагалася робити кондитерські вироби, працювати дизайнеркою. А потім влаштувалася в маркетингове агентство для роботи в окупованому Луганську.

Кригіна активно каталася на окуповану територію, була в Ялті. В 2021 році вона їздила до москви.

Після початку військового вторгнення у своїх соцмережах Кригіна написала, що “знайшла плюси у обстановці”.

Мешкала Кригіна у Харкові в одній з новобудов на вул. Культури.

Мабуть, саме про цю квартиру в новобудові по вул. Культури і говорили в судовому засіданні захисники Кригіної, коли казали, що вона має постійне місце проживання у Харкові.

Джерело: Харківський Антикорупційний Центр

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