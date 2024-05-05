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Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 29 квітня по 3 травня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру трьом особам у спробі отримання 424 тис. дол. США неправомірної вигоди за вплив на директора ДП «МТП «Чорноморськ». Більше тут (https://cutt.ly/ZeqnXS2M)

✅ новий епізод щодо 10,4 млн грн збитків у справі про закупівлю за завищеними цінами вуличних світильників. Більше тут (https://cutt.ly/FeqvYaXb)

✅ підозру голові райсуду Дніпропетровської області та його пособнику в одержанні 2,5 тис. дол. США хабаря. Більше тут (http://cutt.ly/Ieqc6C4Q)

✅ підозру чинному нардепу у незаконному збагаченні на 11 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/QeqLeDLH)

✅ обрання запобіжного заходу у вигляді 83,2 млн грн застави співорганізатору злочинної схеми на Чернівецькій митниці. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/2520)

✅ скерування до суду справи посадовців «Укрзалізниці», які в 2020 році спробували нажитись на 4,9 млн грн при закупівлі ПЛР-тестів. Більше тут (https://cutt.ly/deqJNCro)

✅ скерування до суду справи щодо розтрати 225 млн грн при закупівлі устаткування для серійного виробництва снарядів. Більше тут (https://cutt.ly/CeqX5b89)

✅ засудження до 4 та 5 років позбавлення волі колишніх керівників «Запорізького електровозоремонтного заводу». Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/2512)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2524

Новости портала «Весь Харьков»

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