03.01.2023 23:59
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Порушила комендантську годину: у Львові затримали мешканку Харківщини, яка перебувала у розшуку за вбивство
Днями львівські патрульні на проспекті Свободи затримали жінку, яка порушувала комендантську годину. Під час перевірки документів 35-річної мешканки Харківщини патрульні встановили, що вона перебуває у розшуку за ч. 1 ст. 115 (Вбивство) ККУ від середини грудня 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області. Злочин трапився у 2020 році. Патрульні повідомили ініціатора розшуку про затримання жінки.
Затриману патрульні супроводили у відділок поліції для подальшого встановлення обставин.