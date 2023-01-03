Порушила комендантську годину: у Львові затримали мешканку Харківщини, яка перебувала у розшуку за вбивство

Днями львівські патрульні на проспекті Свободи затримали жінку, яка порушувала комендантську годину. Під час перевірки документів 35-річної мешканки Харківщини патрульні встановили, що вона перебуває у розшуку за ч. 1 ст. 115 (Вбивство) ККУ від середини грудня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області. Злочин трапився у 2020 році. Патрульні повідомили ініціатора розшуку про затримання жінки.

Затриману патрульні супроводили у відділок поліції для подальшого встановлення обставин.

Агентство Телевидения Новости