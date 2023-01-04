Після Пушкіна та Гоголя активісти вимагають від харків’ян позбутися Єсеніна

Активісти руху “Декомунізація. Україна” вимагають зафарбувати вуличну картину із зображенням Сергія Єсеніна. Мурал знаходиться на вулиці імені російського поета на Павловом Полі.

Як зазначають представники руху, вони вже отримали відповідь на свій запит від адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.

У документі зазначається, що “на теперішній час, у зв’язку з воєнним станом, передбачено першочергове виконання позапланових термінових робіт з аварійного відновлення водопостачання, електропостачання, пошкодженого тепла для забезпечення життєдіяльності міста”. Тому питання щодо зафарбування стінопису “може бути розглянуто після визначення пріоритетних робіт на 2023 рік у рамках відповідного фінансування”.

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