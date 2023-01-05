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Українські фахівці опановуватимуть Patriot максимально швидко – Повітряні сили

Українські фахівці опановуватимуть Patriot максимально швидко – Повітряні сили

Навчання українських спеціалістів роботі з ракетними системами Patriot здійснюватиметься в максимально стислі терміни.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 5 січня, пише УП

Навчання наших спеціалістів проходить теж у максимально стислі терміни, відмітив він

Якщо технічно можливо буде їх (системи Patriot –ред.) привезти в Україну і поставити на бойове чергування, ввести в склад Повітряних сил, то фахівці на той час, зрозуміло, що будуть вже теж підготовлені. Це показує практика тих же Iris-T та NASAMS, коли спеціалістам знадобилось кілька тижнів для підготовки. Можливо, навчання на Patriot займе трохи більше часу”.

Ігнат висловив сподівання, що процес оновлення української системи ППО триватиме.

Наступний крок – багатоцільовий літак, без якого буде дуже важко протистояти нинішнім викликам, наголосив речник Повітряних сил.

За словами полковника, передача Україні винищувачів на кшталт F-16 стане величезним кроком на шляху до перемоги України.

Нагадаємо, 4 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що американська система Patriot буде розгорнута в Україні у максимально стислі терміни. Підготовку до передачі цих систем, за словами міністра вже розпочато.

Агентство Телевидения Новости

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