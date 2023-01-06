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В Балаклії затримано колишнього працівника райавтодору, який допомагав рашистам будувати блокпости на окупованих територіях

В Балаклії затримано колишнього працівника райавтодору, який допомагав рашистам будувати блокпости на окупованих територіях

Співробітники Служби безпеки викрили ще одного поплічника ворога у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Зловмисником виявився колишній інженер Балаклійського райавтодору, який під час окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили керівником створеного агресором місцевого «дорожно-ремонтного предприятия».

Перебуваючи на «посаді», він організовував відновлення доріг для перекидання колон військової техніки рф на східний фронт.

Крім цього колаборант давав вказівки на будівництво ворожих блокпостів і розфарбовування зупинок автотранспорту в російський «триколор».

Також він постійно намагався залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови. У разі «згоди» обіцяв лояльне відношення окупантів та «зарплату» в російських рублях.

Після звільнення Балаклії зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином спробувати уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 50-річному чоловіку за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України) повідомлено про підозру.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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