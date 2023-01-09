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Навколо Харкова будують укріплення
Харківська 127 Окрема бригада Сил Тро ЗСУ розмістила відео на якому показано, які укріплення будуються в області.
Лопата – це добре, але без трактора було-б важко!, – додали військові, – Тракторні війска рулять! Особливо, коли треба збудувати ВОП чи бліндаж! Дуже дякуємо нашим співітчизникам, які надали нам свою техніку! Також вдячні за те, що за будь-яких умов дозволяли затримувати її стільки, скільки нам було потрібно. Наші хлопці зі 228 Окремого батальйону 127 Окремої бригади Сил Тро ЗСУ продовжують працювати на кордоні нашої держави.