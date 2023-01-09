Харківські рятувальники отримали спецавтомобіль САРМ-В для ліквідації наслідки ворожих обстрілів

Рятувальники Харківського гарнізону отримали спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль САРМ-В, який стане незамінним помічником в умовах воєнного часу.

САРМ-В призначений для забезпечення дій рятувальників у кількості 8+1 осіб, проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій і подій, заходів щодо пошуку постраждалих та надання їм першої медичної допомоги, ведення радіаційної і хімічної розвідки, зв’язку та оповіщення в ході ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, катастроф і стихійного лиха. Унікальна конструкція і комплектація автомобіля дозволяє реалізовувати широкий спектр аварійно-рятувальних робіт у важкодоступній місцевості.

Автомобіль призначений для пошуку постраждалих та їх евакуації з небезпечних місць; для надання їм домедичної допомоги; ведення радіаційної і хімічної розвідки; зв’язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, катастроф і стихійного лиха.

САРМ-В допомагатиме розбирати завали та усувати наслідки ворожих обстрілів.

Агентство Телевидения Новости