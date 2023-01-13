Вимагав 10 тисяч доларів США у підприємця і погрожував фізичною розправою — судитимуть чоловіка

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно раніше судимого 43-річного чоловіка за фактом вимагання передачі чужого майна з погрозою спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в м. Первомайський Лозівського району підозрюваний вимагав у підприємця «повернення» неіснуючого боргу в сумі 10 тисяч доларів США. У випадку відмови передати цю суму коштів вимагач погрожував 31-річному потерпілому фізичною розправою. З метою залякування та підтвердження своїх намірів обвинувачений заволодів автомобілем «ВАЗ 2110», який належить підприємцю.

Підприємець передав зловмиснику першу частину суми в розмірі 5 тисяч доларів США.

З квітня 2022 року зловмисник продовжив висловлювати погрози потерпілому, вимагаючи передати йому залишок «боргу».

18 жовтня 2022 року в м. Первомайський, під час передачі частини суми в розмірі 2 500 доларів США, вимагача затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Первомайському міськрайонному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости