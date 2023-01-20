В Харкові на кільцевій дорозі врізався в бетонні блоки та спалахнув позашляховик

Напередодні в 22:50 в смт Мала Данилівка (вул. Кільцевий Шлях, 8) водій автомобіля Jeep Grand Cherokee під час руху не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонним блоком. Після зіткнення автомобіль загорівся, площа пожежі склала 7 кв. метрів.

Постраждалих 34-річного водія та 30-річну пасажирку з травмами хребта було госпіталізовано лікарні.

О 23:04 рятувальники 32-ї ДПРЧ вогонь локалізували та о 23:18 ліквідували.

Агентство Телевидения Новости