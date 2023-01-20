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На Закарпатті прикордонники затримали два десятки «ухилянтів»

На Закарпатті прикордонники затримали два десятки «ухилянтів»

Прикордонники Мукачівського загону зупинили на державному кордоні 20 чоловіків призовного віку, які намагалися залишити територію України, незаконно перетнувши кордон поза пунктами пропуску.

Сімнадцять «мандрівників» спробували обійти прикордонні наряди на українсько-угорській ділянці кордону, ще троє намагалися перетнути кордон з Румунією, повідомляє МВС України.

Завдяки випереджувальній інформації, наданій офіцерами оперативно- розшукового відділу, було затримано 14 чоловіків, які планували перепливати Тису в межах населених пунктів Вилок та Солотвино. Один зі спритників навіть запасся гумовим човном.

За вчинення адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», стосовно затриманих склали протоколи. Також у діях правопорушників наявні ознаки злочину, передбачені ст.336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією», про що надіслано повідомлення до Нацполіції.

Агентство Телевидения Новости

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