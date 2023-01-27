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Перші «Ловців шахедів» вже захищають енергетичні об’єкти України (відео)

Перші «Ловців шахедів» вже захищають енергетичні об’єкти України (відео)

Перші шість «Ловці шахедів» вже в Україні та на захисті енергетичні об’єкти від атак російських дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 – автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.

На відео – навчання операторів на полігоні».

Агентство Телевидения Новости

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