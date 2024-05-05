Українці можуть оскаржити висновок ВЛК, — Міноборони

Рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не згодна з рішенням і це проводиться через ВЛК вищого рівня. Це можна зробити як через комісії найвищого порядку, так і через суд.

"Наприклад, у районній, потім в обласній, регіональній, центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить розуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду", - заявили там

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/53106

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