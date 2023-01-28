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ДБР повідомило про підозру двом черговим зрадникам з Харківщини, які втекли з окупантами

ДБР повідомило про підозру двом черговим зрадникам з Харківщини, які втекли з окупантами

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківської області заочно повідомили про підозру двом колишнім правоохоронцям, які зрадили присязі та активно працювали на окупантів.

Один із зрадників будував кар’єру у псевдоправоохоронному органі на території Куп’янського району.

За даними слідства спочатку його призначили дільничим. Він чергував у місцевому відділку та виконував всі злочинні накази окупантів. За старання зрадника згодом підвищили та довірили більш серйозну роботу – він став старшим оперуповноваженим. Протримався на «утриманні» агресорів не довго, втік з російськими військами під час відступу окупантів.

Інший факт державної зради задокументовано у Вовчанську Чугуївського району.

Колишня працівниця правоохоронного органу також вирішила присягнути на вірність окупантам. Під час захоплення міста жінка активно взялася розбудовувати окупаційний правоохоронний орган. У місцевих правоохоронців вимагала не чинити опору і переходити на бік ворога. Тим, хто не погоджувався – обіцяла направити для «профілактичних бесід» військових рф.

Фігурантка безпосередньо займалася роботою з неповнолітніми, контролюючи цей напрямок в окупантів. Особливу увагу приділяла проукраїнським підліткам, які могли бути небезпечними, та проводила з ними «роз’яснювальну роботу». Також нерідко у складі так званої слідчо-оперативної групи виїжджала на виклики за участю дітей.

У вересні зрадниця втекла з міста разом з окупантами.

Обом фігурантам заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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