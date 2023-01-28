В Липецькому районі після обстрілу 3 години гасили пожежу

За добу з 27 по 28 січня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких сталася внаслідок влучання ворожого боєприпасу;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

О 20:39 внаслідок ворожого обстрілу с. Глибоке, Липецької територіальної громади виникла пожежа. Горіли 2 господарчі споруди. Загальна площа пожежі склала 200 кв. метрів. З вогнем боролись 2 оперативних відділення 33-ї та 22-ї ДРПЧ. О 21:40 пожежу вдалось локалізувати, о 00:05 повністю приборкати. На щастя обійшлося без постраждалих.

Один раз надзвичайники Куп’янського району виїжджали на перевірку території, які постраждали від ворожих обстрілів. Було пошкоджено вікна та стіну корпусу учбового закладу. Пожежі не виявлено. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 64 вибухонебезпечних предмета.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости