Погрози насильством, вимагання грошей та залякування: внесена застава на суму 68100 грн
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 27-річного чоловіка у вчиненні грабежу та вимагання (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років 4 місяців позбавлення волі.
Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий, у тому числі за крадіжки, мешканець Лозової вчергове порушив закон. У вересні 2020 року він, погрожуючи насильством, вимагав у свого знайомого гроші, залякуючи його. Потерпілий, боючись за своє життя, віддав зловмиснику наявні у нього кошти в сумі 5 тис. грн.
У листопаді того ж року засуджений пограбував жінку, зірвавши з неї золоті сережки.
Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину.
Вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська чоловіка засуджено до ув’язнення. За клопотанням прокурора заставу, внесену раніше засудженим, в сумі 68 100 грн звернуто в дохід Державного бюджету України на спеціальний рахунок на підтримку ЗСУ.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.