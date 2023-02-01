Погрози насильством, вимагання грошей та залякування: внесена застава на суму 68100 грн

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 27-річного чоловіка у вчиненні грабежу та вимагання (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років 4 місяців позбавлення волі.

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий, у тому числі за крадіжки, мешканець Лозової вчергове порушив закон. У вересні 2020 року він, погрожуючи насильством, вимагав у свого знайомого гроші, залякуючи його. Потерпілий, боючись за своє життя, віддав зловмиснику наявні у нього кошти в сумі 5 тис. грн.

У листопаді того ж року засуджений пограбував жінку, зірвавши з неї золоті сережки.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину.

Вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська чоловіка засуджено до ув’язнення. За клопотанням прокурора заставу, внесену раніше засудженим, в сумі 68 100 грн звернуто в дохід Державного бюджету України на спеціальний рахунок на підтримку ЗСУ.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Агентство Телевидения Новости