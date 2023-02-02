Під час гасіння пожежі у Вовчанську рятувальники потрапили під повторний обстріл

За добу з 1 по 2 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили окупанти своїми обстрілами;

3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – інші виїзди.

Близько 10:30 стався черговий обстріл м. Вовчанська з боку окупаційних військ. Сталась пожежа у двоповерховій будівлі на площі 70 кв. м. Рятувальники 47-ї ДПРЧ приступили до гасіння вогню та об 11:28 локалізували його. Проте через повторні обстріли вимушені були повернутися до місця дислокації. О 15:08 роботи з пожежогасіння були продовжені. Ліквідація пожежі відбулась о 15:40. Постраждалих немає.

Друга пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 00:37 у прикордонному селищі Козача Лопань Дергачівської громади. Там горів дах та перекриття приватного будинку на площі 80 кв. м. Рятувальники 63-го ДПРП ліквідували пожежу о 01:51. Постраждалих також не зафіксовано.

3 рази рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів.

Перевіркою встановлено:

– у м. Куп’янську на вул. Кавказ зазнав руйнацій приватний житловий будинок, поранено 60-річного чоловіка, рятувальники 44-ї ДРПЧ допомогли медикам транспортували пораненого до карети швидкої;

– у селі Заміст пошкоджені 5 приватних домоволодінь, постраждав 66-річний чоловік;

– у м. Вовчанськ пошкоджене 1 приватне домоволодіння, постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 23 вибухонебезпечних предмета.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 14 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости