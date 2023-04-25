Росіяни вбили двох жінок – поліція задокументувала наслідки ворожого обстрілу міста Куп’янськ

В результаті ворожої атаки загинули 53 та 56-річні жінки. За попередніми даними, ще 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Кількість постраждалих уточнюється.

Інформація про обстріл надійшла до поліції 25 квітня близько 09:20.

За словами заступника начальника Куп’янского райвідділу поліції Ігоря Лапіна, за адресою негайно виїжджала слідчо-оперативна група Куп’янського РВП, вибухотехніки та поліцейські зведеного загону ГУНП в Луганській області.

«Поліцейські і рятувальники оперативно прибули на місце події, вели розкопки та рятувальні дії, була надана допомога кільком постраждалим, відкопана одна людина, на жаль, вона загинула», – розповів Ігор Лапін.

Правоохоронці провели огляд місця події, розбір завалів. Вилучили речові докази. Встановлено, що в музей, де в цей час знаходилися співробітники Управління культури, молоді та спорта, влучили дві ракети С-300: одна – безпосередньо в будівлю, друга – на територію музею, утворивши велику вирву. Також пошкодження зазнали будівлі, розташовані поруч.

На теперішній час відомо, що в результаті ворожої атаки загинули 53 та 56-річні жінки. Тілесні ушкодження отримали 6 людей – 43 та 63-річні чоловіки, а також 35, 55, 56 і 58-річні жінки. П’ятьох постраждалих доставили до лікарні. Один чоловік відмовився від госпіталізації.

Слідчі Куп’янського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодекса України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости