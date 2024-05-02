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ГУР сообщило количество ракет «циркон», «оникс», «калибр» и Х-69 в россии

ГУР сообщило количество ракет «циркон», «оникс», «калибр» и Х-69 в россии

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило ориентировочные запасы в россии ракет типа «циркон», «оникс», «калибр» и Х-69, а также динамику их производства.

По состоянию на конец апреля 2024 г. на вооружении вооруженных сил российской федерации находятся около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 «Циркон». При этом темпы производства этих ракет – до 10 единиц в месяц.

Крылатых ракет 3M55/3М55М "оникс"/"оникс-М" - 400 единиц. Темпы производства – до 10 единиц в месяц.

Крылатых ракет 3М-14 «калибр» – 270 единиц. Темпы производства – 30-40 единиц в месяц.

Управляемых авиационных ракет Х-69 – 45 единиц. Темпы производства – 1-3 единицы в месяц.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/35248

Новости портала «Весь Харьков»

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