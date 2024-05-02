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Потрёпанный боями и захваченный оккупантами практически полностью сгоревшим M1A1 Abrams выставили в москве

Потрёпанный боями и захваченный оккупантами практически полностью сгоревшим M1A1 Abrams выставили в москве

Потрёпанный боями и захваченный оккупантами практически полностью сгоревшим M1A1 Abrams выставили в москве

Вот-вот начнутся пляски с бубнами фетишистов, вокруг нескольких единиц техники, которые им удалось утащить с поля боя.

Странно, что бедолаге M1A1 Abrams эти шизоиды не стали ломать пушку, опуская её к земле, что придавало бы танку более "жалкий" вид по задумке авторов сего перформенса. Чуть ранее они таким образом сломали пушку и стабилизатор у Leopard-2A6, при том, что сам механизм работал. Ну, как механизм...

У Leopard-2A6 стабилизатор имеет электрический привод и питекантропы попросту не смогли им воспользоваться, поскольку не знают в принципе, что это и как работает. Пушку вполне можно было опустить не ломая, но они просто не знали как.

Этот позор вчера получил широкую огласку, поэтому M1A1 Abrams решили таким образом не "унижать", хотя унизили они в первую очередь сами себя же и скорее всего, попробуют изучить чудо-технологию по его останкам. Хотя, опять-таки, изучать там уже особо нечего.

Яркий пример того, как нация, так и не выбравшаяся из средневековья, получает доступ к современной трофейной технике... Скопируют технологии, говорите? Им бы при этом копировании самим не самоубицца в процессе.

А танку M1A1 Abrams и его экипажу... Честь!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21602

Новости портала «Весь Харьков»

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