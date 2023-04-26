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26.04.2023 16:08
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Президент Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі

Президент Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі

У 37-мі роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять ліквідаторів, загиблих унаслідок аварії на АЕС.

За участю Глави держави та в присутності почесної варти було встановлено квіткові композиції до пам’ятного знака «Воїнам-чорнобильцям» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля».

«37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації», – зазначив Володимир Зеленський.

Як наголосив Президент, Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, які відчуваються й нині.

Президент України, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак і присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Агентство Телевидения Новости

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