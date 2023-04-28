Путін підписав указ, який дозволяє депортацію українців з окупованих території

Президент росії путін підписав указ, який передбачає депортацію з окупованих москвою українських територій громадян України. У документі сказано, що громадяни України, які живуть на окупованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати, пише Радіо Свобода.

Окремий пункт указу путіна стосується депортації тих, хто створює «загрозу національній безпеці росії». Жителів, які виступають за «насильницьку зміну основ конституційного ладу» в росії, фінансують терористичну та екстремістську діяльність або беруть участь у «несанкціонованих» акціях, депортуватимуть та заборонятимуть їм вʼїзд до країни.

Реакції української влади на цей указ російського лідера наразі немає.

Росія фактично контролює Крим, лівобережну частину Херсонської області, південну частину Запорізької області, більшу частину Донецької області, майже всю Луганську область і невелику частину Харківщини.

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