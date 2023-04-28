На Харківщині прикордонники знищили ворожий дрон-камікадзе

Прикордонні підрозділи на Харківщині в складі Сил оборони України разом з іншими українськими захисниками непохитно боронять Батьківщину.

Днями під час виконання бойових завдань прикордонники зафіксували чергового порушника повітряного простору, який перетнув державний кордон та летів вглиб території України. Про це повідомляє Східне регіональне управління ДПСУ.

«Завдяки постійній пильності та влучній стрільбі з автоматичної зброї, політ був не довгий, ударний дрон-камікадзе вибухнув в повітрі та своїми рештками забруднив нашу рідну землю.

Це вже третій безпілотник-камікадзе знешкоджений бійцями прикордонної служби за останній місяць».

Агентство Телевидения Новости