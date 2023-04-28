Зловживала службовим становищем: судитимуть директорку ТОВ

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директорки ТОВ за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, в грудні 2020 року між однією з багатопрофільних лікарень Харкова та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір щодо проведення капітального ремонту частини киснепроводу одного з корпусів.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, директорка ТОВ-підрядника, достовірно знаючи, що роботи виконано не у повному обсязі, внесла неправдиві відомості до актів виконаних робіт, включивши в офіційні документи роботи, які фактично не виконувались. У подальшому на підставі наданих обвинуваченою документів на рахунок ТОВ було безпідставно перераховано майже 150 тис. грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування проводив СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости