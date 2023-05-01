Ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Розпочалася чотириста тридцять друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.Російська федерація і надалі застосовує тактику терору. Минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, є загиблі та поранені серед цивільного населення.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби відбито понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації.На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та Середина-Буда на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Миколаївка, Галаганівка, Архипівка, Леонівка та Олександрівка Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Дружба, Бачівськ, Сопич Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове на Харківщині.На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

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