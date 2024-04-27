Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 89

Памʼять про Чорнобильську аварію не завадила росії погрожувати світу ядерною катастрофою

Памʼять про Чорнобильську аварію не завадила росії погрожувати світу ядерною катастрофою

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

26 квітня – Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

▶️ Україна – одна з найбільш постраждалих країн у світі серед тих, хто відчув на собі вплив ядерної зброї. Чорнобиль – одна з сумних «візитівок» нашої країни.

▶️ Причиною Чорнобильської катастрофи в 1986 році стало нехтування людськими життями і безпекою з боку тоталітарної держави – СРСР. Нині Україна бореться з агресією, аби її не затягли назад в тоталітарне минуле.

▶️ Україна максимально серйозно і відповідально ставиться до питання ядерної безпеки і має моральне право вимагати того ж від світової спільноти.

▶️ москва не засвоїла уроки Чорнобиля. У лютому 2022 року зловмисник повернувся на місце злочину – російські війська окупували зону відчуження, наражаючи людство на новий сплеск радіаційного забруднення.

▶️ росія використовує ядерну небезпеку у війні з Україною: погрожує ядерною зброєю, провокує небезпечні ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС.

▶️ Спільними зусиллями маємо покласти край російській агресії і вимагати денуклеаризації рф. москва довела, що їй не можна довіряти в питаннях контролю за ядерною безпекою.

-----

Совок приховував найбільшу в історії людства ядерну катастрофу, і приховував її наслідки для людей. Ось як він це робив.

Памʼять про Чорнобильську аварію не завадила росії погрожувати світу ядерною катастрофою

Джерело: https://t.me/spravdi/38184

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

27 квітня 2010 року у залі Верховної Ради під час ратифікації «Харківських угод» були бійки
Сегодня 10:19    27
26 квітня 1840 року у Петербурзі вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.
Сегодня 10:06    69
За матеріалами СБУ засуджено інформатора російського гру, який шпигував за артилерією ЗСУ на Миколаївщині
Сегодня 09:53    78
Окремі республіканці заявляють, що ухвалений на тижні пакет американської допомоги Україні буде останнім, - The Hill.
Сегодня 09:27    100
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 квітня від ДСНС
Сегодня 09:12    111
СБУ і Нацполіція затримали «чорних зброярів», які намагались продати криміналітету трофейні гранатомети та вибухівку
Сегодня 09:02    123
“Подльот” за 700 мільйонів — уражено новітню РЛС ворога
Сегодня 08:55    142
Президент Туреччини Реджеп Ердоган збирається з офіційним візитом до США, замість зустрічі з путіним — газета Hürriyet
Сегодня 08:49    122
Вночі Повітряні Сили знищили 21 з 34 ракет
Сегодня 08:44    117
Україна на восьмому місці у світі за видатками на оборону
Сегодня 08:39    120
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 