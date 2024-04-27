Памʼять про Чорнобильську аварію не завадила росії погрожувати світу ядерною катастрофою

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

26 квітня – Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

▶️ Україна – одна з найбільш постраждалих країн у світі серед тих, хто відчув на собі вплив ядерної зброї. Чорнобиль – одна з сумних «візитівок» нашої країни.

▶️ Причиною Чорнобильської катастрофи в 1986 році стало нехтування людськими життями і безпекою з боку тоталітарної держави – СРСР. Нині Україна бореться з агресією, аби її не затягли назад в тоталітарне минуле.

▶️ Україна максимально серйозно і відповідально ставиться до питання ядерної безпеки і має моральне право вимагати того ж від світової спільноти.

▶️ москва не засвоїла уроки Чорнобиля. У лютому 2022 року зловмисник повернувся на місце злочину – російські війська окупували зону відчуження, наражаючи людство на новий сплеск радіаційного забруднення.

▶️ росія використовує ядерну небезпеку у війні з Україною: погрожує ядерною зброєю, провокує небезпечні ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС.

▶️ Спільними зусиллями маємо покласти край російській агресії і вимагати денуклеаризації рф. москва довела, що їй не можна довіряти в питаннях контролю за ядерною безпекою.

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Совок приховував найбільшу в історії людства ядерну катастрофу, і приховував її наслідки для людей. Ось як він це робив.

Джерело: https://t.me/spravdi/38184

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