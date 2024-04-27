Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 квітня від ДСНС

● Протягом доби з 26 по 27 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:

✅ 6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинених ворожими обстрілами;

✅ 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 4 – на перевірку обстріляних ворогом територій;

✅ 11 – на допомогу населенню;

✅ 7 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 1 пожежу у Харківському районі області.

- Близько 10:40 ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на м. Дергачі. Вона влучила у приватне домоволодіння, частково зруйнувавши та пошкодивши двоповерховий житловий будинок та надвірні забудови. В будинку виникла пожежа площею близько 200 кв.м., з якою рятувальники боролись протягом п'яти годин. В результаті вибуху постраждали чотири людини, з них троє дітей. 15 осіб особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС були залучені для ліквідації наслідків цього ворожого удару.

● 4 рази рятувальники проводили перевірку території, щойно обстріляної ворогом.

- Харківський район, с. Липці, в результаті обстрілу пошкоджено будівлі навчального закладу та чотириповерховий багатоквартирний житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.

- Харківський район, м. Дергачі, внаслідок обстрілу снаряд влучив в землю на відкритій території. Постраждалих та пожежі не виявлено.

- Чугуївський район, с. Шестаково, відбувся авіаційний удар, під час якого було пошкоджено будівлі сільгосппідприємства та автомобіль. Травмовано 1 чоловіка.

- м. Харків, Салтівський район, внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі на території лікарні. Постраждала 1 жінка.

● 27 квітня о 03:42 сталася побутова пожежа за адресою: вул. Третя, 26 в Новобаварському районі м. Харкова. До місця виклику виїхало 2 відділення ДСНС на автоцистернах. В приватному будинку в одній з кімнат горіли домашні речі на площі пожежі 40 кв.м. Під час розвідки рятувальники врятували 80-річну жінку, її було госпіталізовано до лікарні. Також на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка. О 04:25 пожежу було локалізовано та о 06:00 ліквідовано. Причина загоряння необережне поводження під час куріння.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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