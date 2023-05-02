11 населених пунктів на Харківщині обстріляли окупанти за добу: 2 поранених

Минулої доби ворог продовжував терористичні обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Під вогнем перебували Уди, Гоптівка, Стрілеча, Хатнє, Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове.

Внаслідок обстрілів с. Кучерівка Куп’янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років. У селі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

У м. Вовчанськ Чугуївського району поранений 57-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У с. Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

Триває розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости