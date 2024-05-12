«російська армія знищить ЗСУ протягом найближчих шести місяців». Це – ворожий вкид

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Брехня: у нинішніх умовах Україна не переживе наступні 5-8 місяців. У неї немає шансів втримати Харків та більше немає ППО. Такий прогноз американського воєнного аналітика Скота Ріттера поширюють російські ЗМІ.

Правда: Ріттер – апологет путіна, який підтримує російську агресію проти України.

Цей «експерт» регулярно просуває (https://t.me/spravdi/37541) російські наративи, а також неодноразово прогнозував «швидкий крах України» та «перемогу росії».

Ріттера часто цитують фейкороби кремля, він дає коментарі на російських каналах та створює публіцистичні матеріали для топ-пропагандистів рф Russia Today.

Вірити його словам не варто, адже він керується не реальними фактами, а російськими вигадками.

Джерело: https://t.me/spravdi/38538

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