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Не имеющее аналогов в мире ПВО в россии выглядит примерно так...

Не имеющее аналогов в мире ПВО в россии выглядит примерно так...

Новое слово в борьбе с украинскими БПЛА - станина и квинтет АК-74М. Бинокль эпохи дидов как +5 к хОризме.

Что тут скажешь... Ваш любимый НПЗ будет защищать ЗРПК "Панцирь-С1"? Нет. ЗРК БУК-М3? Нет. ЗРК Тор-М2? Нет.

Защищать российские города будут станины с вот этим вот.

А всё потому, что большая часть из них успешно сгорела в украинских лесах и степях. Некоторым повезло больше - утонули в болотах и через миллион лет их найдут колонизировавшие Землю Анунаки и будут выставлять в музеях как образцы культуры минувших цивилизаций.

Одно дело, как что-то очень дикое пытаются делать в условиях ограниченных возможностей украинские войска, особенно на передовой, но тут ведь речь о второй армии в мире с могучим ВПК! Интересно, как они в таких условиях будут сбивать крылатые и баллистические ракеты над Воронежем...? Ой, ой, о чём это я???

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21678

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Темы: війна, росія

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