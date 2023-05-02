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Переходила дорогу в районі пішохідного переходу, світлофор не працював: подробиці смертельної ДТП на Салтівці

Переходила дорогу в районі пішохідного переходу, світлофор не працював: подробиці смертельної ДТП на Салтівці

1 травня близько 20:45 по вулиці Салтівське шосе 33-річний водій Chevrolet Lacetti скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень 43-річна постраждала померла на місці.

Попередньо встановлено, що жінка переходила проїжджу частину в районі пішохідного переходу. Світлофор на момент ДТП не працював.

Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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