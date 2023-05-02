Харківські патрульні затримали 7 громадян з наркотиками протягом дня

Напередодні під час патрулювання на проспекті Перемоги увагу патрульних привернули двоє чоловіків, поведінка яких здалася правоохоронцям підозрілою.

Громадяни, побачивши патрульних, різко змінили напрямок руху. Інспектори звернулись до них для перевірки.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у одного з чоловіків поліетиленовий пакет з синтетичною речовиною. Зі слів громадян, ця речовина є наркотичною, вагою 50 грам.

Для проведення відповідних слідчих дій на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини події встановлюватимуть слідчі.

Загалом за денну зміну патрульні виявили 7 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.

Агентство Телевидения Новости