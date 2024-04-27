Судебные хроники Трампа

В четверг в Верховном Суде США состоялись слушания по рассмотрению апелляции Трампа на решение апелляционного суда Округа Колумбия об отказе в удовлетворении его требования о признании его «полного иммунитета» от любых обвинений в совершении уголовных преступлений в то время, когда он был президентом.

Рассмотрение этой апелляции Трампа задерживает на неопределенный срок начало судебных процессов по его трем уголовным делам – о попытке переворота 6 января 2021 года, о похищении и незаконном присвоении секретных документов из Белого Дома и о вымогательстве в попытке сфальсифицировать результаты выборов 2020 года в Джорджии.

Аудиотрансляция слушаний, продолжавшихся около трех часов, велась всеми новостными каналами телевидения и Национальным Общественным Радио.

Для того, чтобы Верховный Суд вообще рассматривал это дело, было необходимо, чтобы в нем нашлись по крайней мере четыре судьи из девяти, которые бы считали необходимым его рассматривать. И в ходе слушаний стало ясно, что такими судьями являются самые консервативные «республиканские» судьи Алито и Томас, а также назначенные Трампом Горсач и Кавано.

Стало очевидным и то, что эти четыре судьи считают, что президент может обладать иммунитетом относительно своих президентских действий, и нужно отделять его действия как президента от его действий, не связанных с выполнением президентских обязанностей. При этом осталось непонятным, считают ли эти четыре судьи, что, если президент берет взятку за то, чтобы принять какое-то решение в чьих-то интересах, делает он это как президент или такое его действие не связано с выполнением президентских обязанностей.

Судья Алито выдвинул абсурдную теорию, прямо повторяющую слова Трампа, что если у президента не будет никакого иммунитета, то ни один президент не захочет покидать свой пост, опасаясь, что следующий президент его «посадит».

Либеральная судья Джексон ответила своему коллеге на это, что такая теория противоречит всей истории США. Поскольку из 45-ти бывших президентов только один оказался таким, который проиграв выборы, не захотел покидать свой пост, и потребовал иммунитета от обвинений в совершении уголовных преступлений.

Три либеральных судьи – Каган, Сотомайор и Джексон твердо считают, что бывший президент не должен и не может обладать никаким вечным иммунитетом и должен отвечать за свои действия, как и любой гражданин. Назначенная Трампом судья Баррет, хотя и не придерживается прямо такой же позиции, однако, фактически солидаризировалась с либеральными судьями.

Таким образом, хотя оптимисты считали, что Верховный Суд не может в принципе согласиться с тем, что у Трампа есть иммунитет, они оказались не правы.

Четыре судьи считают, что у него есть частичный иммунитет, четыре считают, что иммунитета нет. И, таким образом, дело будет решать председатель Верховного Суда Робертс, которому предстоит сделать выбор и занять одну из сторон.

Если это будет сторона либеральных судей и судьи Баррет, то решение будет не в пользу Трампа.

А если это будет сторона четырех наиболее консервативных «республиканских» судей, то скорее всего решение будет возвратить дело в апелляционный суд или в суд первой инстанции, чтобы они рассмотрели его с учетом того, что действия президента как главы государства и исполнительной власти должны отделяться от его действий, не связанных с его обязанностями. И только по действиям, не связанным с его обязанностями, у него может быть иммунитет.

Если решение суда будет именно таким, это будет большой победой Трампа, поскольку ему удастся отложить на абсолютно неопределенный срок три судебных процесса над собой, любимым.

И в этом случае процессы точно не начнутся до выборов, поскольку судам и прокуратуре придется очень долго разбираться, были ли его действия по организации попытки государственного переворота, по похищению секретных документов, по организации давления на власти Джорджии с целью сфальсифицировать результаты выборов, - было ли все это связано с выполнением им обязанностей президента или не было.

Джерело: facebook.com/igor.aizenberg.1

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