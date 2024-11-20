"Квартирну справу" Максима Микитася після двох років розгляду у суді почнуть слухати наново — Transparency International Ukraine

У справі про оборудки із житлом для Нацгвардії, яка зараз слухається у ВАКС, відбулася чергова заміна складу суду — суддю Олену Танасевич замінила суддя Тетяна Криклива.

Попри те, що суддя Криклива добре обізнана зі справою, оскільки брала участь ще у підготовчому провадженні, а згодом пішла у декретну відпустку, захист Микитася наполягав на розгляді справи спочатку.

І суд має враховувати позицію сторони захисту.

"Тепер, після майже дворічного розгляду цієї справи, всі докази доведеться досліджувати наново. Справу розглядатиме колегія у складі Катерини Сікори, Ольги Саландяк та Тетяни Крикливої", — йдеться у повідомленні.

Transparency International Ukraine рекомендує внести зміни до законодавства, які зроблять згоду учасників кримінального провадження непотрібною для продовження судового розгляду в разі зміни судді.

Джерело: https://t.me/znua_live/177455

Новости портала «Весь Харьков»